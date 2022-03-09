Зустріч Кулеби і Лаврова. Україна назвала три ключові вимоги

Вимоги України

Як розповів глава МЗС, українська сторона вимагатиме:

припинення вогню;

звільнення окупованих територій;

вирішення гуманітарних питань.

Кулеба зазначив, що особливих очікувань від переговорів не очікує, але українська сторона буде "витискати по максимуму".

"Очікування у мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але безумовно будемо витискати по максимуму. Наш інтерес це припинити вогонь, звільнити наші території і третій пункт - це безумовне вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією" - розповів міністр.