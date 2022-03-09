Встреча Кулебы и Лаврова. Украина назвала три ключевых требования

Требования Украины

Как рассказал глава МИД, украинская сторона будет требовать:

прекращение огня;

освобождение оккупированных территорий;

решение гуманитарных вопросов.

Кулеба отметил, что особых ожиданий от переговоров не ожидает, но украинская сторона будет "выжимать по максимуму".

"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму. Наш интерес это прекратить огонь, освободить наши территории и третий пункт - это безусловное решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией", - рассказал министр.