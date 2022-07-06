Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявила міністр закордонних справ України Анналена Бербок.

"В інтересах усіх нас забезпечити повагу і дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. І це також причина, по якій ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч (G20 - ред.) в якості платформи", - підкреслила Бербок.

Варто зауважити, що зустріч міністрів закордонних справ країн G20 відбудеться вже цієї п'ятниці, 8 липня, перед самітом лідерів "Великої двадцятки", який пройде в листопаді в Індонезії.