Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявила министр иностранных дел Украины Анналена Бербок.

"В интересах всех нас обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель. И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать эту встречу (G20 - ред.) в качестве платформы", - подчеркнула Бербок.

Стоит заметить, что встреча министров иностранных дел стран G20 состоится уже в эту пятницу, 8 июля, перед саммитом лидеров "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии.