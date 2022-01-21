Україна, Європа і світ: Блінкен запропонував Лаврову кілька ідей щодо безпеки

Державний секретар США Ентоні Блінкен на переговорах з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запропонував йому кілька ідей у сфері безпеки. І не тільки щодо безпеки в Україні, а й Європі, і в світі в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

За його словами, США і Росія можуть зробити кілька кроків, щоб підвищити прозорість і зменшити ризики, посилити контроль за озброєннями, а також вибудувати довіру.

"Я доніс до міністра Лаврова конкретні пункти, що викликають нашу стурбованість, щодо дій РФ, що підривають мир і безпеку, і не тільки в Україні, а і в Європі, і світі в цілому. Я запропонував кілька ідей, як зменшити ризики і підвищити безпеку", - зазначив Блінкен.