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Лавров про визнання "ЛДНР": вони відкликали рішення про незалежність у Мінську

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Женева, П'ятниця 21 січня 2022 14:25
Лавров про визнання "ЛДНР": вони відкликали рішення про незалежність у Мінську Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація на сьогодні офіційно не розглядає можливість визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Їх представники при підписанні мінських угод в лютому 2015 року відкликали підсумки своїх "референдумів" про незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Женеві.

"Щодо Донбасу. Референдум, що відбувся в Донецькій і Луганській областях серйозно обговорювався на зустрічі нормандського формату, де готувалися мінські домовленості. І нас просили лідери Франції та Німеччини, щоб ми переконали представників Донецька і Луганська підписатися під ними. Тобто, по суті вони пішли назустріч "нормандській четвірці" і відкликали свої рішення про незалежність, розуміючи, що будуть "від А до Я" виконані мінські домовленості. Перш за все, надання особливого статусу цим територіям", - зазначив Лавров.

Він уточнив, що згідно з мінськими угодами, Україна повинна закріпити особливий статус Донбасу в Конституції і провести загальну амністію для учасників збройного конфлікту, а також вибори "за погодженням з Донецьком і Луганськом".

"Ось в такому стані зараз знаходиться історія зі статусом цих територій", - додав російський міністр.

Нагадаємо, цього тижня до Державної думи РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

Сьогодні у Кремлі розкритикували цю ідею, заявивши, що таке визнання може посилити напруженість у ситуації з Україною.

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