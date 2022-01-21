Блінкен - Росії на заяву про ненапад на Україну: значення мають дії, а не слова
Росія заявила, що не збирається нападати на Україну. Однак, державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію довести це діями, а не словами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Блінкена після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
За словами Блінкена, РФ накопичила достатньо можливості для атаки на Україну з півдня, сходу і півночі, маючи на увазі недавнє перекидання російських військ в Білорусь.
"Російські офіційні особи багаторазово заявляли, що не мають намірів вторгатися в Україну. Але значення мають не слова, а дії, те, що є видимим (концентрація російських сил на кордоні з Україною, - ред)", - сказав він.
Також держсекретар США закликав спиратися не на емоції, а на реальні факти та історію, зокрема, на те, що Росія вже вторгалася в Україну в 2014 році.
"Росія залучена в дипломатичні переговори, але в той же самий час продовжує ескалацію, концентрацію сил на кордоні з Україною, планує агресивні дії проти України", - додав Блінкен.
Нагадаємо, в Женеві завершилися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Всі подробиці в матеріалі РБК-Україна.