У Кремлі розповіли, скільки триватиме зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна триватиме близько чотирьох-п'яти годин з урахуванням перерв. Вона відбудеться вже завтра в Женеві.

У той же час, він не знає, чи співпадуть прес-конференції Путіна і Байдена за часом, але президент РФ зустрінеться з пулом відразу за підсумками переговорів.

"Переговори розраховані на чотири-п'ять годин, з перервами і зміною форматів", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що зустріч Байдена і Путіна почнеться в Женеві 16 червня о 13:00. Саміт складатиметься з трьох частин - бесіди у вузькому складі, перерви, після чого - бесіди в розширеному складі. У переговорах у вузькому складі з російської сторони братиме участь глава МЗС Сергій Лавров, з американської - держсекретар Ентоні Блінкен.

Раніше РБК-Україна, що Байден зустрінеться з Путіним вже завтра. Основні заяви сторін напередодні саміту.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".