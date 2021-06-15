"Практично всі хвилюючі теми": у Кремлі озвучили план зустрічі Путіна і Байдена

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна розпочнеться в Женеві 16 червня о 13:00. Сторони мають намір обговорити "практично всі теми, які зараз хвилюють" обидві країни.

За словами Ушакова, Путін приїде до Женеви в середу. На віллі La Grange його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім туди прибуде Байден. Після церемонії фотографування і виступу Пармалена почнеться саміт Путіна і Байдена.

"Переговори заплановані з трьох частин. Перша - бесіда у вузькому складі, потім в розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву і потім продовження переговорів", - розповів Ушаков.

Після цього президенти окремо виступлять на прес-конференціях, і після завершення саміту Путін зустрінеться зі швейцарським колегою.

У російську делегацію на переговорах з американською стороною, крім Ушакова, увійдуть, зокрема, глава російського МЗС Сергій Лавров, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, посол Росії в США Анатолій Антонов, глава Генштабу Валерій Герасимов і заступник голови МЗС Сергій Рябков. Також на них запросили заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака і спрецпредставника з сирійського врегулювання Олександра Лаврентьєва.

За словами Ушакова, в переговорах у вузькому складі з російської сторони братиме участь Лавров, з американської - держсекретар Ентоні Блінкен.

Помічник президента Росії додав, що Москва і Вашингтон погодили порядок денний саміту, і "навіть заздалегідь проговорили черговість питань, які обговорюватимуть". За словами Ушакова, президенти обговорять "практично всі теми, які зараз хвилюють нас і американську сторону", в тому числі стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат і Арктику.



Потім Путін і Байден обговорять регіональні проблеми: Близький Схід, Сирію, Лівію, ситуацію навколо іранської ядерної програми, Афганістан, Корейський півострів, Нагірний Карабах і Україну. Ушаков не виключив, що лідери можуть торкнутися й інших питань, наприклад Білорусі і Олексія Навального.

На питання про те, скільки триватимуть переговори і чи планується наступна зустріч президентів, Ушаков відповів: "все залежить від того, як пройде дискусія".