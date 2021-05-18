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Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії

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Швейцарія , Вівторок 18 травня 2021 04:02
Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії Колаж РБК-Україна: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Зустріч президента США Джозефа Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна може пройти в Швейцарії. Саме ця країна, на думку джерела в російському уряді, є ймовірною для проведення саміту двох лідерів.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє Reuters.

Білий дім, у свою чергу, заявив, що розбіжності між Вашингтоном і Москвою необхідно вирішити до такої зустрічі. В Кремлі кажуть, що вивчають можливість проведення саміту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен повинні провести переговори в кінці цього тижня в Ісландії. Очікується, що вони обговорять підготовку до потенційного саміту.

Раніше Байден запропонував провести переговори з Путіним 15-16 червня в одній з європейських країн.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в червні. Лідери двох країн обговорять розбіжності і поговорять про Україну.

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