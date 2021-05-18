Зустріч Путіна і Байдена може пройти в Швейцарії

Зустріч президента США Джозефа Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна може пройти в Швейцарії. Саме ця країна, на думку джерела в російському уряді, є ймовірною для проведення саміту двох лідерів.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє Reuters .

Білий дім, у свою чергу, заявив, що розбіжності між Вашингтоном і Москвою необхідно вирішити до такої зустрічі. В Кремлі кажуть, що вивчають можливість проведення саміту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен повинні провести переговори в кінці цього тижня в Ісландії. Очікується, що вони обговорять підготовку до потенційного саміту.