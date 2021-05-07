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Байден впевнений, що зустрінеться з Путіним у червні, однак дати немає

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 07 травня 2021 19:36
Байден впевнений, що зустрінеться з Путіним у червні, однак дати немає Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден впевнений, що його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться у червні 2021 року. Однак наразі точна дата та місце цієї зустрічі не визначені.

Про це йшлося на брифінгу президента США.

"Я впевнений, що ми зможемо це зробити (зустрітися влітку - ред.)", - наголосив президент США.

Байден також заявив, що посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною не впливає на його наміри щодо переговорів віч-на-віч з Путіним.

"Це не впливає на моє бажання проводити зустріч віч-на-віч. І, якщо ви помітили, раніше у нього було більше військ", - сказав він.

Нагадаємо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Місце та точний час зустрічі президентів США та РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

Як розповіли у Білому домі, серед тем майбутньої зустрічі буде Україна.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон не буде укладати жодних домовленостей щодо України без України.

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