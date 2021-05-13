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Зустріч Байдена і Путіна: Пєсков заявив, що формат визначать епідеміологи

Автор: Юлія Струк

Формат зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна визначать епідеміологи. Місце і точний час зустрічі глав держав поки залишаються невідомими.

Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Вона (зустріч, - ред.) також буде окремим предметом для розгляду епідеміологів", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Байден заявив, що зустрінеться з президентом Російської Федерації. Відповідну заяву американський лідер зробив у зв'язку з хакерською атакою на найбільший трубопровід США, яку пов'язують з РФ.

Як писало РБК-Україна, під час останньої розмови з Путіним Байден запропонував йому зустрітися у третій країні, щоб обговорити питання у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Місце і точний час зустрічі президентів США і РФ поки не визначені, але в Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні.

Раніше в Білому домі повідомляли, що серед тем майбутньої зустрічі буде Україна.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф БайденПєсков