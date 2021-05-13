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Встреча Байдена и Путина: Песков заявил, что формат определят эпидемиологи

Автор: Юлия Струк

Формат встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина определят эпидемиологи. Место и точное время встречи глав государств пока остаются неизвестными.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

"Она (встреча, - ред.) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - отметил Песков.

Напомним, Байден заявил, что встретится с президентом Российской Федерации. Соответствующее заявление американский лидер сделал в связи с хакерской атакой на крупнейший трубопровод США, которую связывают с РФ.

Как писало РБК-Украина, во время последнего разговора с Путиным Байден предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне.

Ранее в Белом доме сообщали, что среди тем предстоящей встречи будет Украина.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденПесков