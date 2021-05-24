Зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде в Женеві, - NBC
Зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним швидше за все пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі.
Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет.
За його словами, чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є найбільш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним.
У той же час швейцарська газета Tages-Anzeiger з посиланням на джерела пише, що точні час і місце зустрічі поки не відомі, але вона може пройти в найближчі два тижні в Женеві.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні.
"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це станеться в найближчі тижні", - зазначив він.
А в Кремлі стверджували, що Путін прийме рішення про зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом після аналізу переговорів міністра закордонних справ Сергія Лаврова з Блінкеном.
Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч лідерів США і Російської Федерації може нести загрози для України, зокрема, таку як скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".