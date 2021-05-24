У Білому домі поки не готові назвати місце і час зустрічі Байдена і Путіна

Робота по організації зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна тривати. Місце і дата проведення саміту на вищому рівні поки не визначені.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила глава пресслужби Білого дому Джен Псакі .

Нагадаємо, напередодні кореспондент NBC News Джефф Беннет повідомив, що зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде ТБ Женеві. За словами журналіста, саме це місто називають його джерела в Білому домі.

Вона пояснила, що "робота над деталями" саміту двох лідерів триває.

"Ми не готові назвати місце і час зустрічі", - сказала Псакі.

Зазначимо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні.

У Кремлі в свою чергу стверджували, що Путін прийме рішення про зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом після аналізу переговорів міністра закордонних справ Сергія Лаврова з Блінкеном.

Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч лідерів США і Російської Федерації може нести загрози для України, зокрема, таку як скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".