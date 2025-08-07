Успеть до осени: где заработать подростку и что важно знать родителям

По словам эксперта, работа на летних каникулах дает ребенку возможность впервые попробовать свои силы в заработке.

"На самом деле, здесь больше речь идет не о деньгах, а о самостоятельности, ответственности и полезном опыте, которые необходимы подростку, чтобы подготовиться к взрослой жизни. Поэтому родителям ни в коем случае не стоит отговаривать ребенка, который хочет работать, словами: "Лучше отдохни, еще успеешь наработаться!" Наоборот, поддержите ребенка в его стремлении", - советует Елена Шепель.

Где можно найти подработку?

Вариантов работы для подростков и молодежи в Украине существует много. Это могут быть различные сезонные работы, связанные со сбором урожая.

Или же свою первую работу можно выбрать среди вакансий, которые не требуют особого опыта - поработать официантом, курьером, уборщиком или аниматором на детской площадке.

"Это может быть и онлайн-заработок. Современные подростки и молодежь имеют талант к дизайну, копирайтингу, монтажу видео. Эти умения можно быстро монетизировать, если фрилансить на платформах вроде Upwork или Freelancehunt. Хорошо знаете иностранный язык? Станьте репетитором для человека, который хочет подтянуть свой уровень английского. И не следует забывать о старой и доброй помощи соседям и родственникам. Выгулять собаку, присмотреть за детьми, настроить гаджет, подстричь газон или сходить за покупками - за все это можно получать плату", - советует менторка.

Интересная статистика

По данным опроса OLX Работа (совместно с McDonald's), 69% украинцев начали работать до 20 лет. Причем 17% опрошенных первую работу нашли в возрасте 14-16 лет. 41% опрошенных получили первую работу благодаря друзьям и знакомым, 21% трудоустроился с помощью родителей.

Как определиться с работой?

Чтобы работа не превратилась в каторгу, нужно чтобы она хоть немного нравилась. Поэтому сначала надо определиться с тем, что вам действительно нравится делать. Для этого создайте список того, что умеете делать лучше всего, или готовы попробовать впервые.

"После этого выберите на чем делать акцент: на деньгах или профессиональном росте. Именно здесь возникает разница между работой официантом и делом, которое позволит прокачать ваши навыки. В первом случае вы получите больше денег. Во втором - полезный опыт, который позволит вырасти в доходах в будущем. Если вам больше нравится последний вариант - напишите список своих навыков, хобби и интересов и подумайте, как их монетизировать. Привлекайте к этому процессу друзей и родителей - они могут дать полезные советы", - советует Елена Шепель.

Учтите свой темперамент

Выбирая первую работу, обязательно учитывайте свой темперамент. Если вы коммуникабельный человек - вам будет легко работать в коллективе.

А вот интровертам лучше выполнять индивидуальные задания, подальше от коллег. Почему это важно? Потому что игнорирование собственных черт характера может привести к быстрому выгоранию и нежеланию заниматься любой работой в дальнейшем.

Менторка по финансовому мышлению Лена Шепель (фото предоставлено автором)

Как накопить нужную сумму?

Для подростков и взрослых действуют практически одинаковые рекомендации по накоплению средств. Сначала вам нужно установить финансовую цель, а после этого начать использовать принцип "Сперва заплати себе" (то есть сначала отложить часть заработанных средств, а потом тратить остальные). Единственный момент - когда средства накапливают подростки, им нужно откладывать не 10 классических процентов, а 30-50.

"Важно вести простой учет доходов и расходов. Это нужно для того, чтобы было заметно сколько вы получаете доходов, сколько тратите и как растут ваши накопления. Обязательно отслеживайте прогресс в накоплениях и хвалите себя за промежуточные результаты. Учет финансов можно осуществлять в заметках смартфона, или в таблице Excel", - добавляет эксперт.

Еще один важный совет: не храните накопления в наличных дома - откройте для этого карточку, или отдельную банку, или конверт в банковском приложении. Хранить средства в электронном виде нужно для безопасности и для того, чтобы избежать соблазна их потратить.

Как родителям поощрять детей к финансовому росту?

Родители должны стать для ребенка мотиватором и активно включиться в процесс поиска работы. Если подросток мечтает о путешествии или покупке нового смартфона, скажите: "Если ты начнешь работать и накопишь половину средств для достижения своей финансовой цели, мы тебя поддержим и добавим столько же".

Елена Шепель убеждена, что во время летних каникул родителям желательно чаще говорить с детьми о деньгах.

"Главное, чтобы подобные разговоры содержали позитивные месседжи: "Мы в тебя верим!", "Ты справишься". А вот фразы вроде: "Ты обязан!" или "У тебя нет выбора" - говорить не стоит. Подарите ребенку веру в свои силы. Поддерживайте его и мотивируйте. Вообще же о деньгах с детьми нужно говорить регулярно. Причем это должен быть дружеский разговор, а не лекция с наставлениями", - советует менторка.

Задача родителей - помочь ребенку понять, как работает мир денег. Поэтому хвалите ребенка даже за маленькие успехи. А если первый опыт работы будет неудачным - объясните подростку, что это просто попытка".

Что говорит закон?

Согласно законодательству Украины, начиная с 14 лет подростки могут официально работать, если имеют письменное разрешение одного из родителей или опекуна.

Но только на легких работах, которые не вредят здоровью и не мешают учебе. С 16 лет возможно самостоятельное трудоустройство по трудовому договору.

Сейчас популярным среди подростков является такой вид заработка, как перепродажа одежды из секондхендов. Родителям нужно понимать, что когда ребенок получает на карточку оплату от разных людей, это может расцениваться как предпринимательская деятельность.

Предпринимательской считается деятельность, которая осуществлена более трех раз. Человек, который систематически получает доход без регистрации ФЛП может быть оштрафован на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. И хотя подростки до 16 лет не несут административную ответственность за подобную деятельность, оштрафовать могут их родителей или опекунов", - объясняет Шепель.

Что делать для того, чтобы все было безопасно? Если у кого-то из родителей или близких родственников есть зарегистрированный ФЛП, деньги можно легально получать через них.

"В целом подросткам желательно прокачивать свою финансовую грамотность и изучать юридическую базу, чтобы с достижением совершеннолетия вести предпринимательскую деятельность уверенно и законно", - резюмирует эксперт.