После университета - в реальную жизнь: как начать строить карьеру и выжить на рынке труда

Украинский рынок труда стремительно развивается и современный диплом - это лишь старт, а не гарантированный пропуск в профессию. Первые самостоятельные шаги после вуза - это сложное испытание для современной молодежи. И кроме образования, понадобится еще многое другое, чтобы достичь успеха.

Какие моменты нужно учесть выпускнику вуза, чтобы стать успешным в новых реалиях, рассказала для РБК-Украина ментор по финансовому мышлению Лена Шепель.

Одна профессия - не гарантия, придется снова учиться

Сегодня огромное влияние на рынок труда оказывают технологии. Обычная история, когда выпускник университета приходит на свою первую работу и узнает, что полученные им знания не совсем актуальны.

Доказательством этого является обнародованный в 2023 году на Всемирном экономическом форуме отчет The Future of Jobs Report. В нем отмечается, что к 2027 году 44% основных навыков работников устареют, многим придется переучиваться.

"Этого требуют новые реалии: цифровизация бизнеса, использование искусственного интеллекта, автоматизация. Уже сейчас классическая бухгалтерия претерпевает изменения благодаря автоматизации. Технологии меняют маркетинг, логистику, протоколы обслуживания клиентов. Без изменений остаются только аналитика, стратегия и креативность. Современная карьера - это уже не лестница, это мозаика. Работодателей больше интересуют ваш практический ум, инициативность и желание учиться, а не диплом. Именно таким выпускникам и будут полезны мои советы", - объясняет эксперт.

Первый совет: выбирайте путь, который поможет накопить опыт и контакты

После окончания вуза не фокусируйтесь на поисках высокой зарплаты, лучше найдите комфортную рабочую среду с перспективой профессионального роста.

"Даже если в начале зарплата будет низкой, но вы попадете в сильную команду - это лучшая инвестиция в будущее. Здесь у вас появятся полезные связи и опыт, а за ними придут и большие деньги. Если же работа не дает ни полезного опыта, ни новых знакомств, еще и платят мало - этот вариант даже не рассматривайте", - советует Лена Шепель.

Второй совет: найдите баланс между работой и комфортной жизнью

Молодым специалистам без опыта трудно сразу найти работу с достойной зарплатой. И хотя деньги на старте карьеры - не главное, жить без лишней гривны в кармане не стоит.

"Подумайте, есть ли у вас возможность жить с родителями, чтобы как-то оптимизировать свои расходы. Если есть - начинайте свой карьерный рост с джун-позиции, которая в будущем даст рост в выбранной сфере. Если жить с родителями - не вариант, комбинируйте несколько работ. Днем работайте по специальности и набирайтесь опыта, а по вечерам или в выходные - подрабатывайте, чтобы иметь средства на нормальную жизнь", - подсказывает эксперт.

Третий совет: подумайте о сезонной работе за рубежом

Вариант сезонной работы за рубежом подойдет тем, кто хочет заработать стартовый капитал для собственного бизнеса.

"У работы за границей есть свои плюсы. Вы накопите нужные средства и подтянете уровень иностранного языка. Также у вас появятся новые знакомства. Это важно, если есть желание в дальнейшем работать за рубежом. Чтобы не потерять в этот период связи со своей основной специальностью - если в этой сфере у вас тоже есть амбиции - проходите онлайн-курсы, слушайте лекции, выполняйте практические задания", - говорит Лена Шепель.

Интересный факт:

По данным отчета The Future of Jobs Report, к 2027 году около 26 миллионов администраторских должностей (включая кассиров, операторов, бухгалтеров и секретарей) во всем мире будут сокращены. Людей заменят чат-боты.

Ментор по финансовому мышлению Лена Шепель (фото предоставлено автором)

Четвертый совет: зарабатывать деньги в неинтересной сфере - не предательство

Не все хотят работать за опыт. Большинство выпускников желают сразу зарабатывать большие деньги. Это желание можно реализовать выбрав работу в другой сфере. Правда, эта сфера может быть вам совершенно не интересна.

"Если вы пошли по этому пути, советую учесть несколько моментов. Хорошо оплачиваемая неинтересная работа должна занять не более 1-2 лет вашей жизни. Если вы застрянете дольше - это прямой путь в выгорание. Заработанные деньги нужно использовать для формирования резервного финансового фонда. Средства понадобятся, когда вы решите начать собственное дело, или устроитесь в перспективную компанию младшим специалистом", - подчеркивает специалист.

Пятый совет: выбирайте не профессию, а экосистему

Когда вы начинаете искать работу после окончания вуза, рассматривайте не какую-то отдельную вакансию, а целую индустрию. Анализируйте: растет эта сфера или уже теряет свой потенциал? Поинтересуйтесь, какой там средний уровень зарплат. Насколько быстро можно двигаться вверх. "Многие сферы сейчас начинают развиваться с начала, поэтому новичкам гораздо проще развиваться параллельно со сферой. Логистика, аналитика данных с помощью инструментов искусственного интеллекта, кибербезопасность - все это перспективные растущие сферы, где не так много специалистов. Обязательно обратите на них внимание", - говорит Лена Шепель.

Точка для старта

Лучшая точка для старта - там где есть реальные возможности для вашего роста. Не обращайте внимание на слова HR-менеджеров во время собеседования, которые обещают туманную перспективу, смотрите на конкретные показатели, указывающие на рост индустрии в целом. Быстрее всего вырасти можно только с мощной индустрией.

"Не упрекайте себя, если после окончания вуза долго не можете найти идеальную работу. Пока вы молоды - попробуйте себя в разных ролях. Ищите что-то свое, не оглядываясь на специальность, которая записана у вас в дипломе", - советует эксперт.

Дайте себе время. Не давите на себя. И развивайте свои навыки, которые кому-то кажутся несерьезными, а вам невероятно нравятся: снимайте видео, работайте с инструментами искусственного интеллекта, рисуйте, делайте мебель или одежду...

"Молодежь часто не знает, кем хочет быть. И это нормально. Главное - найти работу, которая будет действительно по душе, чем полжизни работать на работе, которая истощает и не нравится", - добавила она.

Не бойтесь делать смелый шаг

Сменить профессию - не значит расписаться в собственном поражении. Часто это смелый шаг, который ведет к успеху.

Например, Андрей Федорив был экономистом и изучал международную журналистику, но увидел потенциал брендинга и стал топовым украинским маркетологом.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко закончил факультет "Международных отношений" Киевского университета туризма, экономики и права, но выбрал сферу кулинарии. Теперь его имя знают во всем мире.