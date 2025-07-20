ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

После университета - в реальную жизнь: как начать строить карьеру и выжить на рынке труда

Воскресенье 20 июля 2025 19:30
UA EN RU
После университета - в реальную жизнь: как начать строить карьеру и выжить на рынке труда Как выбрать первую работу после университета и не ошибиться (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Елена Шепель

Украинский рынок труда стремительно развивается и современный диплом - это лишь старт, а не гарантированный пропуск в профессию. Первые самостоятельные шаги после вуза - это сложное испытание для современной молодежи. И кроме образования, понадобится еще многое другое, чтобы достичь успеха.

Какие моменты нужно учесть выпускнику вуза, чтобы стать успешным в новых реалиях, рассказала для РБК-Украина ментор по финансовому мышлению Лена Шепель.

Одна профессия - не гарантия, придется снова учиться

Сегодня огромное влияние на рынок труда оказывают технологии. Обычная история, когда выпускник университета приходит на свою первую работу и узнает, что полученные им знания не совсем актуальны.

Доказательством этого является обнародованный в 2023 году на Всемирном экономическом форуме отчет The Future of Jobs Report. В нем отмечается, что к 2027 году 44% основных навыков работников устареют, многим придется переучиваться.

"Этого требуют новые реалии: цифровизация бизнеса, использование искусственного интеллекта, автоматизация. Уже сейчас классическая бухгалтерия претерпевает изменения благодаря автоматизации. Технологии меняют маркетинг, логистику, протоколы обслуживания клиентов. Без изменений остаются только аналитика, стратегия и креативность. Современная карьера - это уже не лестница, это мозаика. Работодателей больше интересуют ваш практический ум, инициативность и желание учиться, а не диплом. Именно таким выпускникам и будут полезны мои советы", - объясняет эксперт.

Первый совет: выбирайте путь, который поможет накопить опыт и контакты

После окончания вуза не фокусируйтесь на поисках высокой зарплаты, лучше найдите комфортную рабочую среду с перспективой профессионального роста.

"Даже если в начале зарплата будет низкой, но вы попадете в сильную команду - это лучшая инвестиция в будущее. Здесь у вас появятся полезные связи и опыт, а за ними придут и большие деньги. Если же работа не дает ни полезного опыта, ни новых знакомств, еще и платят мало - этот вариант даже не рассматривайте", - советует Лена Шепель.

Второй совет: найдите баланс между работой и комфортной жизнью

Молодым специалистам без опыта трудно сразу найти работу с достойной зарплатой. И хотя деньги на старте карьеры - не главное, жить без лишней гривны в кармане не стоит.

"Подумайте, есть ли у вас возможность жить с родителями, чтобы как-то оптимизировать свои расходы. Если есть - начинайте свой карьерный рост с джун-позиции, которая в будущем даст рост в выбранной сфере. Если жить с родителями - не вариант, комбинируйте несколько работ. Днем работайте по специальности и набирайтесь опыта, а по вечерам или в выходные - подрабатывайте, чтобы иметь средства на нормальную жизнь", - подсказывает эксперт.

Третий совет: подумайте о сезонной работе за рубежом

Вариант сезонной работы за рубежом подойдет тем, кто хочет заработать стартовый капитал для собственного бизнеса.

"У работы за границей есть свои плюсы. Вы накопите нужные средства и подтянете уровень иностранного языка. Также у вас появятся новые знакомства. Это важно, если есть желание в дальнейшем работать за рубежом. Чтобы не потерять в этот период связи со своей основной специальностью - если в этой сфере у вас тоже есть амбиции - проходите онлайн-курсы, слушайте лекции, выполняйте практические задания", - говорит Лена Шепель.

Интересный факт:

По данным отчета The Future of Jobs Report, к 2027 году около 26 миллионов администраторских должностей (включая кассиров, операторов, бухгалтеров и секретарей) во всем мире будут сокращены. Людей заменят чат-боты.

После университета - в реальную жизнь: как начать строить карьеру и выжить на рынке труда

Ментор по финансовому мышлению Лена Шепель (фото предоставлено автором)

Четвертый совет: зарабатывать деньги в неинтересной сфере - не предательство

Не все хотят работать за опыт. Большинство выпускников желают сразу зарабатывать большие деньги. Это желание можно реализовать выбрав работу в другой сфере. Правда, эта сфера может быть вам совершенно не интересна.

"Если вы пошли по этому пути, советую учесть несколько моментов. Хорошо оплачиваемая неинтересная работа должна занять не более 1-2 лет вашей жизни. Если вы застрянете дольше - это прямой путь в выгорание. Заработанные деньги нужно использовать для формирования резервного финансового фонда. Средства понадобятся, когда вы решите начать собственное дело, или устроитесь в перспективную компанию младшим специалистом", - подчеркивает специалист.

Пятый совет: выбирайте не профессию, а экосистему

Когда вы начинаете искать работу после окончания вуза, рассматривайте не какую-то отдельную вакансию, а целую индустрию. Анализируйте: растет эта сфера или уже теряет свой потенциал? Поинтересуйтесь, какой там средний уровень зарплат. Насколько быстро можно двигаться вверх. "Многие сферы сейчас начинают развиваться с начала, поэтому новичкам гораздо проще развиваться параллельно со сферой. Логистика, аналитика данных с помощью инструментов искусственного интеллекта, кибербезопасность - все это перспективные растущие сферы, где не так много специалистов. Обязательно обратите на них внимание", - говорит Лена Шепель.

Точка для старта

Лучшая точка для старта - там где есть реальные возможности для вашего роста. Не обращайте внимание на слова HR-менеджеров во время собеседования, которые обещают туманную перспективу, смотрите на конкретные показатели, указывающие на рост индустрии в целом. Быстрее всего вырасти можно только с мощной индустрией.

"Не упрекайте себя, если после окончания вуза долго не можете найти идеальную работу. Пока вы молоды - попробуйте себя в разных ролях. Ищите что-то свое, не оглядываясь на специальность, которая записана у вас в дипломе", - советует эксперт.

Дайте себе время. Не давите на себя. И развивайте свои навыки, которые кому-то кажутся несерьезными, а вам невероятно нравятся: снимайте видео, работайте с инструментами искусственного интеллекта, рисуйте, делайте мебель или одежду...

"Молодежь часто не знает, кем хочет быть. И это нормально. Главное - найти работу, которая будет действительно по душе, чем полжизни работать на работе, которая истощает и не нравится", - добавила она.

Не бойтесь делать смелый шаг

Сменить профессию - не значит расписаться в собственном поражении. Часто это смелый шаг, который ведет к успеху.

Например, Андрей Федорив был экономистом и изучал международную журналистику, но увидел потенциал брендинга и стал топовым украинским маркетологом.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко закончил факультет "Международных отношений" Киевского университета туризма, экономики и права, но выбрал сферу кулинарии. Теперь его имя знают во всем мире.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Выпускники Поиск работы поиски работы
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе