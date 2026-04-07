Успеть до 15 апреля: кто может подать заявление в "Дії" на выплату 20 тысяч гривен

В Украине расширили программу ежемесячных выплат для работников, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. В нее добавили новые предприятия, а подать заявку теперь можно до 15 апреля через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Главное: Сумма выплаты: Специалисты, привлеченные к восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен в месяц (за январь-март).

Новые категории: В программу добавлены предприятия, работавшие по запросу военных администраций (ОВА и КМВА).

Дедлайн: Подать заявление на получение помощи необходимо до 15 апреля.

Упрощение: Для компаний, которые подаются впервые, снято ограничение на количество людей в списке.

Оповещение: О зачислении средств работникам сообщат через персональные оповещения в мобильном приложении.

Кто может получить 20 000 гривен

Отныне подать заявку на выплату 20 000 гривен могут предприятия, которые ранее не вошли в перечень или пропустили сроки.

Специальные ежемесячные доплаты введены для энергетиков, тепловиков, газовиков, железнодорожников и работников ЖКХ, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам в течение января, февраля и марта.

К обновленной программе теперь могут присоединиться:

компании, которые ликвидировали последствия обстрелов и аварий по обращению ОВА или КМВА;

предприятия, которые не успели подать заявление ранее (для них отменено ограничение на количество работников в заявке).

Как подать заявление через "Дію"

Руководители или уполномоченные лица предприятий должны подать списки сотрудников на портале "Дія" до 15 апреля. Алгоритм действий следующий:

авторизация - войдите на портал как руководитель или уполномоченное лицо;

выбор услуги - если компания есть в списках от министерств, форма откроется автоматически№

данные работников - необходимо указать ФИО, РНУКПП, должность, номер счета и телефон каждого специалиста;

подпись - заверьте заявление с помощью КЭП.

После передачи списков в банк работники получат пуш-уведомление в приложении "Дія" - это подтверждение, что средства вскоре поступят на счета.