Не успели прорваться. Бойцы ССО ликвидировали разведгруппу РФ вблизи границы (видео)

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Украинские спецназовцы постоянно проводят спецоперации на фронте в Украине. В частности, часто такие действия происходят в тылу врага.

Например, в апреле бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений. Им удалось пополнить обменный фонд.

А в марте бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

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