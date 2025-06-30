Не встигли прорватися. Бійці ССО ліквідували розвідгрупу РФ поблизу кордону (відео)

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" успішно провели засідку на ворога поблизу державного кордону з Росією.

На Північнослобожанському напрямку українські спецпризначенці виявили та ліквідували ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на українську територію.

Під час бою знищено усіх противників, крім одного військовослужбовця РФ, який потрапив у полон. Полонений вже висловив подяку українським воїнам за те, що залишився живим.

Цей успішний рейд ССО ще раз підтверджує високий рівень професіоналізму та ефективності українських спецпризначенців у захисті кордонів країни.