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Не успели прорваться. Бойцы ССО ликвидировали разведгруппу РФ вблизи границы (видео)

Понедельник 30 июня 2025 16:04
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Не успели прорваться. Бойцы ССО ликвидировали разведгруппу РФ вблизи границы (видео) Фото: Воины ССО уничтожили вражескую разведгруппу на границе с Россией (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Бойцы Сил специальных операций сорвали попытку прорыва вражеской разведгруппы. Один оккупант взят в плен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

Операторы 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" успешно провели засаду на врага вблизи государственной границы с Россией.

На Северослобожанском направлении украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.

Во время боя уничтожены все противники, кроме одного военнослужащего РФ, который попал в плен. Пленный уже выразил благодарность украинским воинам за то, что остался жив.

Этот успешный рейд ССО еще раз подтверждает высокий уровень профессионализма и эффективности украинских спецназовцев в защите границ страны.

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Украинские спецназовцы постоянно проводят спецоперации на фронте в Украине. В частности, часто такие действия происходят в тылу врага.

Например, в апреле бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений. Им удалось пополнить обменный фонд.

А в марте бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

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