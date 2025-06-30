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Не встигли прорватися. Бійці ССО ліквідували розвідгрупу РФ поблизу кордону (відео)

Понеділок 30 червня 2025 16:04
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Не встигли прорватися. Бійці ССО ліквідували розвідгрупу РФ поблизу кордону (відео) Фото: Воїни ССО знищили ворожу розвідгрупу на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Бійці Сил спеціальних операцій зірвали спробу прориву ворожої розвідгрупи. Один окупант взятий у полон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО).

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" успішно провели засідку на ворога поблизу державного кордону з Росією.

На Північнослобожанському напрямку українські спецпризначенці виявили та ліквідували ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на українську територію.

Під час бою знищено усіх противників, крім одного військовослужбовця РФ, який потрапив у полон. Полонений вже висловив подяку українським воїнам за те, що залишився живим.

Цей успішний рейд ССО ще раз підтверджує високий рівень професіоналізму та ефективності українських спецпризначенців у захисті кордонів країни.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці постійно проводять спецоперації на фронті в Україні. Зокрема, часто такі дії відбувають в тилу ворога.

Наприклад, в квітні бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Їм вдалось поповнити обмінний фонд.

А у березні бійці ССО ЗСУ полонили дев'ятьох російських військових під Покровськом після успішної операції з вибухом промислової будівлі, де вони переховувалися. Спецпризначенці надали пораненим полоненим медичну допомогу.

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