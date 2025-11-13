Не успевают продать? "Лукойл" просит у США отсрочить действие новых санкций, - Reuters

Санкции США против "Лукойла" против "Лукойла"

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть" несколько недель назад.

На этом фоне несколько европейских стран, в которых у "Лукойла" есть НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.