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Через спалах коронавірусу японська корпорація Sharp випускатиме медичні маски

Новини » В світі     03.03.2020 - 03:39
Через спалах коронавірусу японська корпорація Sharp випускатиме медичні маски

Планується, що за день виготовляти спочатку 150 тисяч масок, збільшивши згодом їх кількість до 500 тисяч

Японська корпорація Sharp, яка випускає електроніку, планує почати виробництво медичних масок для обличчя на одному зі своїх заводів через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Для цього компанія буде використовувати завод у префектура Мі в центральній Японії, який зазвичай робить дисплеї.

Як зазначається, виробництво масок на заводі розпочнеться до кінця цього місяця. Планується, що за день він виготовлятиме спочатку 150 тисяч масок, збільшивши згодом цю кількість до 500 тисяч на день.

Зазначимо, що японці часто використовують маски, щоб запобігти поширенню застуди або полегшити алергію. Однак з того часу, як почався спалах COVID-19, в магазинах було важко їх знайти. Біля деяких аптек утворювалися величезні черги ще до їх відкриття.

Нагадаємо, в світі вже більше 3000 людей померли від коронавирусної інфекції, більшість смертей - на материковому Китаї.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.

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