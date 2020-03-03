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Из-за вспышки коронавируса японская корпорация Sharp будет выпускать медицинские маски

Новости » В мире     03.03.2020 - 03:39
Из-за вспышки коронавируса японская корпорация Sharp будет выпускать медицинские маски

Планируется, что за день изготавливать сначала 150 тысяч масок, увеличив позже их число до 500 тысяч

Японская корпорация Sharp, которая выпускает электронику, планирует начать производство медицинских масок для лица на одном из своих заводов из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Для этого компания будет использовать завод в префектура Ми в центральной Японии, который обычно делает дисплеи.

Как отмечается, производство масок на заводе начнется к концу этого месяца. Планируется, что за день он будет выпускать сначала 150 тысяч масок, увеличив впоследствии это количество до 500 тысяч в день.

Отметим, что японцы часто используют маски, чтобы предотвратить распространение простуды или облегчить аллергию. Однако с того времени, как началась вспышка COVID-19, в магазинах было трудно их найти. Возле некоторых аптек образовывались огромные очереди еще до их открытия.

Напомним, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - на материковом Китае.

Также РБК-Украина сообщало, что в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения'я Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.

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