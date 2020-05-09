Спалах коронавірусу у Львівській області: кількість нових випадків зменшується

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено - у 699 осіб

За минулу добу у Львівській області заразились коронавірусом 39 людей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як зазначається, зараз у лікарні перебуває 144 особи, з них в реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено - у 699 осіб, 18 людей померло, а 143 пацієнти одужало.

Нагадаємо, останні два дні у Львівській області фіксували антирекорди по кількості заражених COVID-19.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб.

Зазначимо, від коронавірусу за кордоном лікуються 146 українців. Так, найбільше заражених COVID-19 українців перебувають в Італії - 121. Також українці лікуються від коронавірусу в Німеччині, Чехії, Швеції, Австрії, Мальті, Молдові, РФ, США, Уругваї, Таїланді. Крім того, 8 осіб померли від хвороби.