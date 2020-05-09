Вспышка коронавируса во Львовской области: число новых случаев уменьшается

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общем коронавирусную инфекцию выявлено - у 699 человек

За минувшие сутки во Львовской области заразились коронавирусом 39 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отмечается, сейчас в больнице находится 144 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусную инфекцию выявлено - у 699 человек, 18 человек умерли, а 143 пациента выздоровели.

Напомним, последние два дня во Львовской области фиксировали антирекорды по количеству зараженных COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек.

Отметим, что от коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Так, больше всего зараженных COVID-19 украинцев находятся в Италии - 121. Также украинцы лечатся от коронавируса в Германии, Чехии, Швеции, Австрии, Мальте, Молдове, РФ, США, Уругвае, Таиланде. Кроме того, 8 человек умерли от болезни.