ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса во Львовской области: число новых случаев уменьшается

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 10:51
Вспышка коронавируса во Львовской области: число новых случаев уменьшается
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общем коронавирусную инфекцию выявлено - у 699 человек

За минувшие сутки во Львовской области заразились коронавирусом 39 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отмечается, сейчас в больнице находится 144 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусную инфекцию выявлено - у 699 человек, 18 человек умерли, а 143 пациента выздоровели.

Напомним, последние два дня во Львовской области фиксировали антирекорды по количеству зараженных COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек.

Отметим, что от коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Так, больше всего зараженных COVID-19 украинцев находятся в Италии - 121. Также украинцы лечатся от коронавируса в Германии, Чехии, Швеции, Австрии, Мальте, Молдове, РФ, США, Уругвае, Таиланде. Кроме того, 8 человек умерли от болезни.

Теги Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь