Спалах коронавірусу в Гонконзі: влада закрила школи і посилила карантин

Фото: карантин (РБК-Україна)

У місті посилять заходи соціального дистанціювання

Через зростання нових випадків коронавірусу, влада Гонконгу вирішила закрити всі школи. Уряд міста також готується посилити карантинні обмеження.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр освіти Кевін Йенг заявив, що всі середні і початкові школи, а також дитячі садки повинні піти на канікули з понеділка 13 липня. За його словами, таке рішення прийняли з урахуванням "експоненціального зростання кількості підтверджених випадків захворювання на COVID-19" за останні два дні.

За останній тиждень в Гонконзі зафіксували 147 випадків коронавірусу, з яких 88 - місцева передача. Днем раніше заразилися 42 людини. Спалах є одним із найбільших у місті з початку пандемії. Нові випадки зареєстрували у державному житловому комплексі, будинку для похилих людей і місцевих ресторанах, де, як вважається, водії таксі також могли стати переносниками інфекції.

Уряд Гонконгу також анонсував посилення заходів щодо соціального дистанціювання, яке, згідно із заявами, має відбутися вже завтра. Це торкнеться насамперед ресторанів і барів, там обмежать допустиме число гостей.

На цей час в Гонконзі зареєстровано 1404 активних випадки коронавірусу, 7 осіб померли.

Нагадаємо, на минулому тижні Китай ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

Тисячі противників дій Китаю вийшли на вулиці з протестом, поліція затримала декілька сотень осіб.