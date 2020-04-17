ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У гуртожитку Київської духовної академії зафіксували спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 11:52
У гуртожитку Київської духовної академії зафіксували спалах коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражені перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків

У Київській духовній академії заразились коронавірусом троє викладачів і 16 студентів. Про це повідомляє прес-служба академії у Facebook.

Як зазначається, заражені перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

"16 квітня близько 21:00 академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також у Київській духовній академії проводили ПЛР-тестування 15 квітня, але результати цього дослідження ще невідомі.

Нагадаємо, мінімум 3 церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

Також повідомлялось про другу смерть від коронавірусу на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців та архімандрит Нектарій.

Німеччина взяла епідемію коронавірусу під контроль, - МОЗ США розширили допомогу Україні для боротьби з COVID-19
Новини України КиївКоронавірусобщежитиецерковь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся