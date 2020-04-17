У гуртожитку Київської духовної академії зафіксували спалах коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражені перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків

У Київській духовній академії заразились коронавірусом троє викладачів і 16 студентів. Про це повідомляє прес-служба академії у Facebook.

Як зазначається, заражені перебувають на самоізоляції в гуртожитку академії під наглядом медиків.

"16 квітня близько 21:00 академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що за результатами тестів 19 осіб (3 викладача та 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також у Київській духовній академії проводили ПЛР-тестування 15 квітня, але результати цього дослідження ще невідомі.

Нагадаємо, мінімум 3 церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

Також повідомлялось про другу смерть від коронавірусу на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців та архімандрит Нектарій.