ВРП звільнила суддю у справі Саакашвілі

Фото: Лариса Цокол (facebook.com/kupriyofficial)

Цокол розглядала справу Михайла Саакашвілі

Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити Ларису Цокол з посади судді Печерського районного суду міста Києва. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Також рада ухвалила зупинити розгляд питання про звільнення Володимира Скорика з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва.

Зазначимо, 10 листопада 2018 року Цокол відсторонили від посади судді з урахуванням висновку першої дисциплінарної палати ВРП. Зазначимо, вона розглядала справу лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі й 11 грудня 2017 року вона відмовила прокурорам у клопотанні взяти його під цілодобовий домашній арешт.

Зокрема, РБК-Україна писало, що Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Михайлу Саакашвілі у задоволенні позову до Державної міграційної служби України за процедурою реадмісії. Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення міграційної служби про його реадмісію в Польщу, визнати незаконними дії міграційної служби та Державної прикордонної служби з реадмісії, а також позивач просив суд зобов'язати міграційну службу скасувати відповідне рішення.

Саакашвілі подавав позов на п'ятого президента України Петра Порошенка, оскільки вважає, що його незаконно позбавили українського громадянства.