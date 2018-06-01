Суд відмовив Саакашвілі в задоволенні позову до Міграційної служби щодо його реадмісії

Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення міграційної служби про його реадмісію в Польщу

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Михайлу Саакашвілі в задоволенні позову до Державної міграційної служби України за процедурою реадмісії. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначимо, що Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення міграційної служби про його реадмісію в Польщу, визнати незаконними дії міграційної служби та Державної прикордонної служби з реадмісії, а також позивач просив суд зобов'язати міграційну службу скасувати відповідне рішення.

Встановлено, що 10 вересня 2017 року в пункті пропуску через державний кордон України "Шегині" Саакашвілі вчинив незаконне перетинання державного кордону України з Польщі в Україну без дозволу відповідних органів влади.

Так, факт незаконного перетину державного кордону підтверджується судовими рішеннями, що вступили в законну силу, а саме постановою Мостиського районного суду Львівської області, яка залишена без змін відповідною постановою апеляційного суду Львівської області.

Судом міста Києва встановлено, що реадмісія Саакашвілі, як особи, яка незаконно перебуває на території України, здійснювалася за стандартною процедурою ініційованою міграційною службою, на підставі угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію і ратифікована відповідним законом України.

У той же час, судом встановлено, що за результатами розгляду відповідного запиту, польська сторона дала згоду на реадмісію Саакашвілі, про що повідомила міграційну службу листом, копія якого є в матеріалах адміністративної справи.

Нагадаємо, Державна міграційна служба України відмовилася визнавати Саакашвілі біженцем.