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ВРП звільнила скандальну суддю Солом'янського райсуду Києва

Новини » Політика    02.04.2019 - 14:38
ВРП звільнила скандальну суддю Солом'янського райсуду Києва
Фото: Людмила Кізюн (sud-report.org.ua)

Суддю звільнили за рішення у справі на користь Коломойського

Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Солом'янського районного суду Києва Людмилу Кізюн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вказано, що суддю звільнили за "вчинення істотного дисциплінарного проступку".

Так, скаргу на Кізюн подали Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національний банк та ТОВ "Астерс Консалт".

Слід зазначити, що у кінці 2017 року суддя ухвалила рішення за позовом олігарха і колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського, а саме заборонила компаніям, які вели розслідування виведення коштів з банку, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем.

"На думку скаржника, зазначена ухвала суду ґрунтується виключно на припущеннях судді, не містить жодних посилань на докази та перешкоджає господарській діяльності зазначених в ухвалі юридичних осіб, що є втручанням у їхню діяльність", - поінформували у ВРП.

У раді вирішили, що накладені Кізюн тимчасові заборони були аналогічні тим, які олігарх хотів отримати після розгляду справи по суті, що є порушенням законодавства.

"Допущені суддею Кізюн Л.І. порушення призвели до істотних негативних наслідків як для відповідачів - Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ КБ "Приватбанк", так і для авторитету правосуддя", - підкреслили у ВРП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВРП 2 квітня розгляне питання про звільнення судді Кізюн.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому 2018 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Подільського районного суду Києва Наталію Неганову за арешти активістів Євромайдану.

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