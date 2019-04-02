ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВСП уволил скандальную судью Соломенского райсуда Киева

Новости » Политика    02.04.2019 - 14:38
ВСП уволил скандальную судью Соломенского райсуда Киева
Фото: Людмила Кизюн (sud-report.org.ua)

Судью уволили за решение по делу в пользу Коломойского

Высший совет правосудия уволил скандальную судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что судью уволили за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

Так, жалобу на Кизюн подали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный банк и ООО "Астерс Консалт".

Следует отметить, что в конце 2017 года судья приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского, а именно запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

"По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, являющихся вмешательством в их деятельность", - сообщили в ВСП.

В совете решили, что наложенные Кизюн временные запреты были аналогичны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу, что является нарушением законодательства.

"Допущенные судьей Кизюн Л.И. нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков - Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ "Приватбанк", так и для авторитета правосудия", - подчеркнули в ВСП.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСП 2 апреля рассмотрит вопрос об увольнении судьи Кизюн.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале 2018 года Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана.

ВСП одобрил еще три кандидатуры в антикоррупционный суд ВСП рассмотрит вопрос об увольнении судьи Соломенского суда Киева
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Коломойскийувольнение судей
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь