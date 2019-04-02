ВСП уволил скандальную судью Соломенского райсуда Киева

Фото: Людмила Кизюн (sud-report.org.ua)

Судью уволили за решение по делу в пользу Коломойского

Высший совет правосудия уволил скандальную судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что судью уволили за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

Так, жалобу на Кизюн подали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальный банк и ООО "Астерс Консалт".

Следует отметить, что в конце 2017 года судья приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского, а именно запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

"По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, являющихся вмешательством в их деятельность", - сообщили в ВСП.

В совете решили, что наложенные Кизюн временные запреты были аналогичны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу, что является нарушением законодательства.

"Допущенные судьей Кизюн Л.И. нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков - Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ "Приватбанк", так и для авторитета правосудия", - подчеркнули в ВСП.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСП 2 апреля рассмотрит вопрос об увольнении судьи Кизюн.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале 2018 года Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана.