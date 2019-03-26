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ВПР розгляне питання про звільнення судді Соломянського суду Києва

Новини » Політика    26.03.2019 - 17:41
ВПР розгляне питання про звільнення судді Соломянського суду Києва
Фото: Людмила Кізюн (sud-report.org.ua)

Суддя Людмила Кізюн двічі знімала арешт з 185 мільйонів гривень ТОВ "Еліт Девелопмент".

Вища рада правосуддя (ВРП) 2 квітня розгляне питання про звільнення судді Соломянського суду Києва - Кізюн Людмили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали порядку денного для розгляду у ВРП на 2 квітня. 

Як відомо, суддя Людмила Кізюн двічі знімала арешт з 185 мільйонів гривень ТОВ "Еліт Девелопмент".

"Розгляд питання про звільнення Кізюн Людмили Іванівни з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 серпня 2018 року № 2476/3дп/15-18.", - йдеться у матеріалах. 

Раніше Артем Ситник заявляв, що НАБУ підготує скаргу в ВСП на зазначену суддю Кізюн. Він зазначав, що суддя Кізюн два рази знімала арешт з грошей "Еліт Девелопмент" без відповідних підстав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Шевченківський суд Києва виправдав члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського і арбітражного керуючого Олега Шкляра. Їх звинувачували у незакінченому замаху на заволодіння 500 тис. доларів.

Крім того, Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом до члена ВРП Валентини Данішевської.

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