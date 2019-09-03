ВСП уволил скандального судью Татькова

Фото: Виктор Татьков (sud-report.org.ua)

Татьков был люстрирован Радой в 2016 году, но позже восстановил себя на должности

Высший совет правосудия Украины уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ВСП.

Согласно решению, Татьков был уволен с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка - нарушения требований совместительства.

"На заседании Высшего совета правосудия 3 сентября 2019 рассмотрен вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд во времена президентства Виктора Януковича. В 2016 году Татьков был уволен Верховной радой с должности по закону о люстрации. После того, как его обвинили в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, Татьков выехал заграницу.

В конце ноября 2018 года Верховный суд признал незаконным и отменил постановление ВР относительно увольнения Татькова. 4 июня 2019 года судья окончательно вернул себе статус судьи.