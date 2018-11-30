Верховний суд скасував постанову Ради про звільнення судді Татькова

Фото: Віктор Татьков

Рішення Вищої ради юстиції про внесення подання до ВР про звільнення Віктора Татькова з посади чинне

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 30 листопада визнав незаконною і скасував постанову Верховної ради від 29 вересня 2016 року № 1631-VIII про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що це рішення є черговим у низці рішень Верховного суду про скасування з причин процедурних порушень постанов Ради, ухвалених на позачерговому засіданні 29 вересня 2016 року, під час якого було звільнено 29 суддів.

"Звертаємо увагу, що рішення Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року про внесення подання до Верховної ради України про звільнення В. Татькова з посади судді Вищого господарського суду у зв’язку з порушенням ним вимог несумісності не скасоване", - водночас йдеться у повідомленні.

У суді підкреслюють, що подальше вирішення питання про звільнення Татькова з посади судді належить до повноважень Вищої ради правосуддя.

Ухвалене рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Великої палати Верховного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, Віктора Татькова разом зі ще 29 суддями було звільнено Верховною радою у вересні 2016 року.

Татькова підозрюють у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Нагадаємо, у квітні 2018 року колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив Австрію надати йому політичний притулок.