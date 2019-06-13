Адвокат Татькова: департамент Горбатюка намагався "продати" справу судді

Фото: Віктор Татьков (з відкритих джерел)

Раніше суд відновив Татькова на посаді судді

Адвокат екс-голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова Павло Попков звинуватив слідчих Департаменту Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у спробі "продати" кримінальну справу проти його клієнта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Попкова "Апострофу".

Як відомо, 4 червня Велика палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, яким Татьков відновлений на посаді судді.

Відповідаючи на питання про те, як це рішення вплине на поточні кримінальні справи проти Татькова, Попков зазначив, що нові обставини навряд чи якось позначиться на ході розслідування.

"Два з половиною року слідство було позбавлено такої перешкоди, але тим не менш, результат по справі продемонструвати не змогли, зібрали гори макулатури, з якої не знають що робити. Всі справи припинили, щоб строки досудового розслідування не текли, а інакше доведеться передавати цю макулатуру в суд. Ми оскаржимо постанови про зупинення, суд скасовує їх, але вони знову призупиняють кримінальну справу. Чому так відбувається - мені незрозуміло. Можливо слідство не втрачає надії спробувати "продати" цю справу", - зазначив він.

Попков додав, що це його припущення, а не звинувачення. "Якби ви знали, яка кількість всіляких посередників, помічників та інших "співчуваючих" за цей час виходили на нього з пропозиціями допомогти в цій кримінальній справі, і точково, і у варіанті "під ключ", то у вас би теж виникло таке припущення. Зв'язувалися і дистанційно, і спеціально напрошувалися на зустрічі і прилітали для цього до Відня. Щоправда, останнім часом вони перестали турбувати, пік такої активності припав на 2017-2018 роки. Ми навіть жартували з клієнтом, що доведеться окремий кабінет для прийомів орендувати і секретаря наймати", - додав він.

За словами адвоката, ці "переговори" закінчилися "нічим". "До з'ясування ціни навіть не доходило. Навіщо, якщо є чітке розуміння того, що з доказовою базою є явні проблеми", - підкреслив захисник Татькова.

Він також спростував інформацію про те, що його клієнт перебував у міжнародному розшуку.

"Влітку 2017 році Департамент Горбатюка, який розслідує справу Татькова, звернувся в Інтерпол спочатку з метою встановлення його місцезнаходження (синя картка), а пізніше з метою затримання (червона картка). Але Комісія з контролю за файлами задовольнила нашу скаргу, і рішення від 30 січня 2018 року видалила всі дані про мого клієнта з бази даних Інтерполу. Я не маю права розголошувати зміст цього рішення, але можу сказати, що Комісія встановила, що переслідування мають політичний характер, а наслідком допущені махінації в цій справі. Я вам більше скажу, Генеральний Секретаріат Інтерполу визнав за необхідне додатково повідомити всім країнам - учасникам Інтерполу про те, що якесь майбутнє співробітництво у цій справі по лінії Інтерполу є неможливим. Можете уявити, наскільки сильно Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури спільно з Департаментом міжнародного співробітництва Національної поліції дискредитували себе у цій справі перед міжнародною поліцейською організацією", - підкреслив він.

За словами адвоката, "слідчий привласнив собі повноваження Інтерполу, і самостійно оголосив Татькова в міжнародний розшук". "Тобто на папері, який все стерпить, мій клієнт нібито в міжнародному розшуку, але ні австрійська поліція, ні які-небудь інші компетентні органи про це не здогадуються", - сказав він.