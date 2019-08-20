ВСП відмовився відсторонити від Вовка роботи

Фото: Павло Вовк (oask gov ua)

Вища рада правосуддя відмовився відстороняти від посади судді ОАСК

Вища рада правосуддя відмовився відсторонити суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка від роботи. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляється, Вища рада правосуддя розглянув клопотання Генеральної прокуратури, відмовивши у відстороненні Вовка.

Нагадаємо, 20 серпня суддя Окружного адмінсуду Павло Вовк склав свої повноваження голови ОАСК. Він добровільно склав повноваження голови суду від 1 серпня. Також він додав, що йде у відпустку після складання повноважень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після чого керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри. Він повідомляв, що підозри були направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергія Кизю 28 липня.

29 липня підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис заступнику генерального прокурора.

30 липня Генеральна прокуратура України викликала для вручення підозри главу ОАСК Павла Вовка. Він повинен з'явиться в Генпрокуратуру 2 серпня о 14:00 для проведення процесуальних дій.