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ГПУ викликала голову Окружного адмінсуду Києва для вручення підозри

Новини » Політика    30.07.2019 - 19:13
ГПУ викликала голову Окружного адмінсуду Києва для вручення підозри
Фото: Павло Вовк (oask gov ua)

Порядок розміщена на сайті Генпрокуратури

Генеральна прокуратура України викликала для вручення підозри голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка. Про це свідчить порядок, опублікована на сайті відомства.

Як повідомляється, Вовк повинен з'явиться до Генпрокуратури 2 серпня о 14:00 для проведення процесуальних дій, передбачених ст. 278 КПК України (вручення письмового повідомлення про підозру) і слідчих дій, передбачених ст. 224 КПК України (допиту в якості підозрюваного).

ГПУ викликала голову Окружного адмінсуду Києва для вручення підозри

Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що заступник генерального прокурора Сергій Горбатюк заслухав матеріали справи.

"Порядку 4 суддям на п'ятницю 02/08 для вручення підозр - вислані. Цікаво, чи вибачиться бодай один скунс, який волав про зраду?", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після цього керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри. Він повідомляв, що підозри були направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергія Кизю 28 липня.

29 липня підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис заступнику генерального прокурора.

Крім того, Горбатюк додав, що попередні заступники генерального прокурора Юрія Луценка "не підписали жодної підозри суддям", які подавалися управлінням спецрозслідувань, зокрема щодо справ пов'язаних із Майданом.

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