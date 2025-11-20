ua en ru
Всего два пункта. У ЕС есть очень четкий план для мира в Украине, - Каллас

Евросоюз, Четверг 20 ноября 2025 19:51
Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

План Евросоюза по достижению мира в Украине содержит только два пункта. В частности, это ослабление России и поддержка Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

"Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всеобъемлющий мир. Сегодня мы, конечно, обсудили последние события, и министр Сибига проинформировал нас о позиции Украины", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что "для успеха любого мирного плана" необходима его поддержка Евросоюзом и Украиной.

"ЕС имеет очень четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину", - заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, сегодня, 20 ноября, глава Европейского разведцентра и посланник Евросоюза по санкционным вопросам рассказали о влиянии санкций ЕС на РФ.

Согласно их данным, экспорт российской сырой нефти упал до самого низкого уровня за последние месяцы, а налоговые поступления - до самого низкого уровня за все время полномасштабной войны.

"Россия неоднократно лицемерно говорила о мирных переговорах, а предыдущие переговоры провалились, потому что Россия так и не взяла на себя никаких реальных обязательств. Давление должно быть на агрессора, а не на жертву", - подчеркнула Каллас.

Мирный план США

Сегодня, 20 ноября, президент Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с Дональдом Трампом.

Ранее Bloomberg сообщило о еще двух ключевых требованиях мирного плана США. В частности, якобы речь идет о снятии международных санкций, а также остановке процессов, которые документируют преступления россиян против мирного населения и инфраструктуры Украины.

Напомним, западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что документ якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности армии и не только.

