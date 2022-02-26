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Франція підтримала відключення Росії від SWIFT і санкції проти Путіна

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Київ, Субота 26 лютого 2022 01:06
Франція підтримала відключення Росії від SWIFT і санкції проти Путіна Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 25 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Французький лідер підтримав відключення Росії від банківської системи SWIFT і санкції проти Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Підтримано відключення від SWIFT і введення персональних санкцій проти Путіна", - написав Зеленський за підсумками бесіди зі своїм французьким колегою.

Глава держави додав, що Макрон також підтримав постачання Україні оборонних озброєнь. Зеленський назвав французького лідера справжнім другом, який не залишив Україну в найважчій ситуації.

"Merci La France", - додав Зеленський.

Нагадаємо, про введення санкцій проти Путіна оголосили США, Великобританія, ЄС, Канада.

Зазначимо, раніше Макрон пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу. Він уточнив, що Париж виділить 300 млн доларів.

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