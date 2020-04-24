Рада створила ТСК для розслідування зловживань з держбюджетом

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідний проект постанови №3358

На позачерговому засіданні в п'ятницю Верховна рада схвалила створення Тимчасової слідчої комісії щодо зловживань у державному бюджеті, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 324 парламентарія.

Так, парламентарії прийняли постанову №3358 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету".

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала, що на позачерговому засіданні в п'ятницю Верховна рада розгляне постанову про створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті. Нардеп підкреслювала, що постанову про створення ТСК фракція СН буде підтримувати. Фракція також визначилася з делегатами.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту розглянути постанову про створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті з урахуванням зауважень комітету щодо зміни персонального складу комісії.