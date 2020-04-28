Опублікована постанова про створення ТСК по розслідуванню зловживань з держбюджетом

Ілюстративне фото (УНІАН)

Комісія функціонуватиме протягом півроку

У виданні "Голос України" опубліковано постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію.

Вказано, що основним завданням ТСК визначається розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах, у період з вересня 2019 року по цей час.

"Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Крулька Івана Івановича (депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), заступником голови Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Петруняка Євгена Васильовича (депутатська фракція "Слуга народу")", - вказано у повідомленні.

Крім того, до складу комісії обрано:

Аллахвердієву Ірину (СН);

Бабака Сергія (СН);

Батенка Тараса (група "За майбутнє");

Діденко Юлію (СН);

Ковальова Олексія (СН);

Ковальчука Олександра (СН);

Колтуновича Олександра (Опозиційна платформа "За життя");

Приходька Бориса (група "Довіра");

Пуртову Анну (СН);

Цабаля Володимира ("Голос");

Южаніну Ніну ("Європейська солідарність").

"Встановити, що Тимчасова слідча комісія є повноважною в кількості 13 членів комісії, обраних до її складу за пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп). Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії шість місяців з дня її утворення", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, Кабмін підтримав створення Радою Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань у податковій та митній службах.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада схвалила створення Тимчасової слідчої комісії щодо зловживань у державному бюджеті.

Також анонсувалося, що до документа найближчим часом будуть внесені зміни.