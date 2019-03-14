ТСК у четвер продовжить розгляд фактів щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Глава ТСК підкреслив необхідність впровадження певного рівня прозорості під час закупівель

В четверг, 14 марта, Временная следственная комиссия Верховной рады проведет заседание по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании, по хищениям в "Укроборонпроме", а именно злоупотреблений при закупке запчастей для госконцерна. Об этом сообщил глава ВСК Верховной рады по хищениям в Вооруженных силах, нардеп Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, на заседании рассмотрят внутренние процедуры ГК при отборе поставщиков.

"Сегодняшнее заседание ВСК будет касаться не работы правоохранительной системы, а внутренних процедур "Укроборонпрома" при отборе поставщиков, что в данном случае является предметом как журналистского расследования, так и уголовных производств. Почему такие риски возникают и что нужно сделать, чтобы такие вопросы не возникали в будущем. Нам нужно внедрение определенного уровня прозрачности при закупках. Нужно принимать меры по рассекречиванию государственного оборонного заказа", - сообщил Винник.

Парламентарий отметил, что на внеочередном заседании члены комиссии дали оценку состояния дел.

"Вчера состоялось внеочередное расширенное заседание с участием первых лиц правоохранительной системы ГПУ, СБУ, НАБУ, ГБР... На этом заседании члены комиссии могли дать оценку тем проблемам, которые существуют в части установления соответствия данных журналистского расследования реальному положению дел... У нас есть основания полагать, что в ближайшее время общество получит полноценное понимание, виновные будут наказаны за нанесение ущерба государству, которое сейчас поднимает свой оборонно-промышленный комплекс", - заявил Винник.

Напомним, вчера в Раде состоялось экстренное заседание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов разворовывания средств, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии, в частности по хищениям в "Укроборонпроме".

Как писало РБК-Украина, в ходе заседания генпрокурор Юрий Луценко не исключил объявление новых подозрений фигурантам дела о хищениях в "Укроборонпроме".

Добавим, Луценко обвинил журналистов программы "Наші гроші" в фальсификации переписок фигурантов хищений в госконцерне "Укроборонпром".