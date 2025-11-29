ua en ru
Выбитые окна, дым и дыра в многоэтажке: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки

Суббота 29 ноября 2025 08:46
Выбитые окна, дым и дыра в многоэтажке: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки Фото: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью массированно атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов два человека погибли, ранены около 15 человек.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киеву в ночь на 29 ноября.

Судя по фото из Святошинского района Киева, в многоэтажке существенно повреждены окна многих квартир, заметны трещины на доме, а также большая дыра на месте одного из окон.

Спасатели оперативно потушили пожар, и продолжали разбор завалов на месте вражеского удара.

Что известно о ночном ударе РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице раздались взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Пострадали семь человек, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела два человека погибли, количество раненых увеличилось до 15 человек.

При этом сообщается, что по состоянию на утро угроза с воздуха сохраняется. На подступах к городу фиксируются вражеские воздушные цели.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Отметим, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, в результате чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

