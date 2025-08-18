По всей Украине ракетная угроза: взлетел МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине 18 августа. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 19:39. По всей Украине отбой угрозы из-за МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:25

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ пишут о взлете МиГ-31К, в связи с чем по всей стране объявлена ракетная угроза.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 19:20. В итоге "покраснели" все области Украины.

Стоит отметить, что масштабная воздушная тревога была объявлена за полчаса до встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

