По всій Україні ракетна загроза: злетів МіГ-31К

Київ, Понеділок 18 серпня 2025 19:30
UA EN RU
По всій Україні ракетна загроза: злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні 18 серпня. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 19:20. Зрештою "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ пишуть про зліт МіГ-31К, у зв'язку з чим по всій країні оголошена ракетна загроза.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 19:25
По всій Україні ракетна загроза: злетів МіГ-31К

Оновлено о 19:39. По всій Україні відбій загрози через МіГ-31К.

Варто зазначити, що масштабна повітряна тривога була оголошена за пів години до зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Більше про історичну зустріч Зеленського і Трампа - можна дізнатися у нашому матеріалі.

МіГ-31К Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія