По всій Україні ракетна загроза: злетів МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні 18 серпня. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Карта повітряних тривог станом на 19:25 Оновлено о 19:39. По всій Україні відбій загрози через МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ пишуть про зліт МіГ-31К, у зв'язку з чим по всій країні оголошена ракетна загроза.

Варто зазначити, що масштабна повітряна тривога була оголошена за пів години до зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

