По всей Украине объявлена воздушная тревога
По всей Украине объявили воздушную тревогу в среду днем, 5 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:20, после чего она распространилась на всю страну.
Воздушные силы позже сообщили, что воздушная тревога связана со взлетом российского МиГ-31К.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", - говорится в сообщении.
Обновлено 13:39
В Украине начали объявлять отбои тревоги.
Последняя воздушная тревога была объявлена по всей Украине сегодня в 7:13 из-за взлета в России истребителя МиГ-31К. Тревога продолжалась около часа и была упразднена в 8:19.
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