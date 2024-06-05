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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Среда 05 июня 2024 13:27
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По всей Украине объявлена воздушная тревога Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По всей Украине объявили воздушную тревогу в среду днем, 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:20, после чего она распространилась на всю страну.

Воздушные силы позже сообщили, что воздушная тревога связана со взлетом российского МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", - говорится в сообщении.

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Обновлено 13:39

В Украине начали объявлять отбои тревоги.

Последняя воздушная тревога была объявлена по всей Украине сегодня в 7:13 из-за взлета в России истребителя МиГ-31К. Тревога продолжалась около часа и была упразднена в 8:19.

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