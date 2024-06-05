По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей Украине объявили воздушную тревогу в среду днем, 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:20, после чего она распространилась на всю страну.

Воздушные силы позже сообщили, что воздушная тревога связана со взлетом российского МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", - говорится в сообщении.

Обновлено 13:39

В Украине начали объявлять отбои тревоги.