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По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Украина, Среда 05 июня 2024 07:21
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По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога Фото: воздушная тревога объявлена по всей Украине 5 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 5 июня по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Тревогу объявили в 7:13 сначала в Киеве, позже угрозу объявили и для Киевской области, потом тревога охватила все регионы.

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Воздушных силах предупредили о взлете в России истребителя МиГ-31К.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

При взлете истребителя МиГ-31К воздушная тревога в Украине объявляется обычно повсеместно. Это связано с тем, что этот самолет является носителем "Кинжалов".

Добавим, что поздним вечером 4 июня также одна из тревог объявлялась из-за активности МиГ-31К. Также оккупанты запускали и дроны-камикадзе. Военно-морские силы ВСУ, в частности, уже успели сбить один "шахед".

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