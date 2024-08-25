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По всей Польше сегодня звучали сирены: в чем причина

Фото: по всей Польше звучали сирены (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 августа, по всей Польше зазвучали сирены. Таким образом пожарные, правоохранители и пограничники почтили память двух пожарных, погибших во время спасательной операции в Познани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Веслав Леснякевич выразил соболезнования семьям погибших, и подчеркнул, что они были опытными спасателями. 

"Погиб наш 34-летний коллега с 12-летним стажем. У 33-летнего коллеги со стажем 11 лет остались сиротами двое детей. Это трагедия для всех нас. Эти пожарные отдали свою жизнь, чтобы попытаться спасти других", - сказал он.

Сегодня в 18:00, по местному времени, пожарные, правоохранители и пограничники синхронно почтили память погибших, включив сирены на своих служебных авто.

Напомним, что сегодня, 25 августа, в польском городе Познань произошел мощный пожар и взрыв. В результате инцидента много раненых и пропавших без вести.

Польские СМИ сообщили, что во время спасательных работ в доме произошел взрыв.

Польские спасатели предполагают, что могло быть два взрыва. Сила удара была настолько велика, что пожарных, первыми вошедших тушить огонь, отбросило. Повреждены пожарные машины.

Детальнее о несчастном случае, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Польша