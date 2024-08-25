По всей Польше сегодня звучали сирены: в чем причина

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Веслав Леснякевич выразил соболезнования семьям погибших, и подчеркнул, что они были опытными спасателями.

"Погиб наш 34-летний коллега с 12-летним стажем. У 33-летнего коллеги со стажем 11 лет остались сиротами двое детей. Это трагедия для всех нас. Эти пожарные отдали свою жизнь, чтобы попытаться спасти других", - сказал он.

Сегодня в 18:00, по местному времени, пожарные, правоохранители и пограничники синхронно почтили память погибших, включив сирены на своих служебных авто.